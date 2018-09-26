Ortaklar OSB'deki fabrika yangınıyla ilgili inceleme başlatıldı

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar OSB'de bulunan süt ve süt ürünleri işlenen bir fabrikada çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Fabrikanın güç kaynaklarının bulunduğu bölümde başladığı belirtilen yangının çıkış sebebinin et olarak belirlenebilmesi için Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile fabrikada inceleme çalışması yapıyor.

Önceki gece başlayan ve saatler içerisinde tüm fabrikayı saran yangında milyonlarca liralık maddi hasar meydana gelmişti. Fabrikada bulunan LPG tanklarına ulaşmadan söndürülen yangının çıkışı ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, yaklaşık 3 gündür itfaiye ekipleri fabrikada hazır bekliyor.

Şu anda makineler zarar gördüğü için faaliyetlerin durdurulduğu fabrikada İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.