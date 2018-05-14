Ortaokul öğrencileri 30 liraya klima üretti

Alemler Ortaokulu öğrencileri 19 litrelik boş bir damacana, aspiratör, bir adet elektrik anahtarı, elektrik kablo ve fişi, ve 3 adet boru kullanarak az maliyetli bir klima üretti. Öğrenciler ürettikleri bu ürünün elektrik harcamasının da diğer klimalara göre oldukça az olduğunu dile getirdi. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hasan Emre Altın danışmanlığında Fatma Üncü ve Ayter Durma isimli öğrenciler hazırladığı proje fuarda ilgiyle takip edildi. Diğer klimaların yaklaşık 6 bin 800 watt elektrik tüketirken bu doğal klimanın yalnızca 90 watt elektrik tükettiği kaydedildi.