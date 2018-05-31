Ortaokul öğrencilerinden geleceğe projeler

Nazilli Fatih Ortaokulunun düzenlediği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında öğrenciler 20 proje sergiledi. 129 öğrenci ve 16 Danışman öğretmenin görev aldığı sergi kapsamında bilgisayar yazılımlarından fen, matematik, biyoloji, kimya ve kültürel projeler öğrenci, veli ve halkın yoğun ilgiyle karşılandı. Fuarı Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün başta olmak üzere ilçedeki diğer okulların müdürleri, öğretmenleri, öğrencileri ve davetliler katıldı.

“Ortaokul düzeyinde başlayan bilimsel çalışmalar geleceğe ışık tutacak”

Açılışta konuşan okul müdürü Avni Ozan, öncelikle bilim fuarının hazırlanmasında büyük emek veren Proje Koordinatör Öğretmeni Saltuk Buğra Barışan, başta olmak üzere danışman öğretmenlere ve öğrencilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ozan, “Bu tarz fuarlar çocuklarımızın geleceğe bakışında olumlu etkilere sahiptir. Daha ortaokul düzeyinde olan bu çocuklarımız bilimle tanışarak lise ve ileriki eğitim dönemlerinde bunların ışığında başarıya odaklanacaktır. Bu tür bilimsel çalışma ve aktiviteler öğrencilerimiz için çok önemli” dedi.

“Bilim fuarları büyük emeklerle hazırlanıyor”

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün de konuşmasında bu tür bilimsel fuarların büyük emeklerle hazırlandığını ifade ederek, “Özellikle ortaokul düzeyindeki bu projeleri biz çok önemsiyoruz. Bu projelerin proje aşamasında kalmaması, gerek gençlerimizin gerekse ülkemizin geleceğinde mutlaka bu projelerden mutlaka faydalanılmasını diliyorum. Bu güzel çalışmalara emek veren herkese çok teşekkür ediyor ve bu projelerin artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.