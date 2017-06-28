Osmanlı saray mutfağının eşsiz tatları yaşatılıyor

İzmir’de yaşayan Aydınlıların uğrak noktası olan Akın Pide, memleket hasreti çekenlerin lezzet durağı da oldu. Memleket sevdasından vazgeçmeyen Pideci Ustası Akın Engin, yaptığı pidelerle hem kendinin hem de memleketinin lezzetlerine özlem duyanların hasretini gideriyor. İzmir’in Buca Semtinde kendi ismini taşıdığı mütevazi pide salonunda hizmet veren Akın Engin, Osmanlı Saray Mutfağı, Bozdoğan ve Nazilli’nin geleneksel lezzetleri olan Pidelerini yaşatmak istediğini ifade ederek, “30 yıl önce hayatımı kazanmak için geldiğim İzmir’de Buca Semtine yerleştim. Pidecilikte çırak olarak çalışırken öğrendiğim Şam Tatlısı (Şambali) işimi 27 burada da devam ettirdim. Ama memleketimin vazgeçemediğim lezzetleri olan pidelerine hasretim beni 3 yıl önce bu sektöre yönlendirdi. Bozdoğanımıza has Bozdoğan Peynirlisi, Nazillimize has olan Nazilli Gülü ve 1400’lü yılların Osmanlı Saray Sofrasının lezzeti olarak bilinen ve son yıllarda unutulmaya yüz tutmuş kebap türü olan Saray Pidesi’ni de yaşatmaya karar verdim. Bunların üzerine araştırmalarımı yoğunlaştırarak kendi işyerimi bu yönde markalaşmaya yoğunlaştırdım. Son üç yılda geldiğim nokta ise başarı oldu. Bunu da mahalle esnafı başta olmak üzere mahalle sakinleri ve İzmir’de yaşayan Aydınlı hemşerilerimizin övgüleri ile tescilledim. Müşterilerimin ortak övgüsü, malzeme kalitesi, lezzet, hijyen ve bize olan güvenidir. Bunlardan asla ödün vermeden ve büyüme endişesi olmadan işimizi sürdürmeye, Osmanlı Sarayının lezzetini yaşatmaya kararlıyız.”

Türkiye’de bir ilk; ‘Çift Katlı Pide’

İzmirlilerin yanı sıra Ege Bölgesi’nden de çok sayıda hemşerisinin işyerine gelerek pidelerinin lezzetini tatmaya devam ettiğini ifade eden Akın Engin, “Gıda sektöründe ayakta kalmak çok zordur. Kaliteden, lezzetten, hijyenden ve geleneksellikten ödün verdiğin anda müşterini kaybedersin. Damak tadına düşkün olan nerede olursan ol seni bulur. Biz İzmir’de bunu başardık. Aranan olmak gurur verici. Hele birde memleketinin lezzetlerini yaşatabiliyorsan bu ayrı bir gurur kaynağı. Burada Türkiye’de bir ilk olan ve Bozdoğan’da da yapılmayan bir pide çeşidi ile de İzmirlilerin damak zevkini zenginleştirdim. İçerisinde 5-6 çeşit peynir karışımından oluşan Bozdoğan Peynirlisinin lezzeti yeni buluşumla iki katına çıktı. Bozdoğan Peynirlisi, müşterilerim arasından en çok rağbet gören pidelerin başında yer alıyor. İkinci sırada Nazilli Gülü, ardından közlenmiş patlıcan ve közlenmiş biberle birlikte dananın döşünden elde edilen özenle hazırlanmış kuşbaşı et ve özel kaşar ilavesi ile hazırlanmış Saray Pidesi yer alıyor. Bunun yanı sıra kaymakam pidesi, tahinli pide ve lahmacun çeşitlerimiz de var. Müşterilerimizin her birini güleryüzle karşıladığımız gibi ‘Hız sınırınızı aşmayın, akın pide’den şaşmayın’ sloganımızla da herkesi yaşama saygı duymaya ve lezzetimizi tatmaya davet ediyoruz” dedi.

Müşterilerden lezzete övgü

Akın Pide’nin meşhur pidelerinin müdavimleri ise işletme için övgü dolu sözlerle bahsederek, “İzmir’de o kadar çok yemek yenecek mekan var ama Akın Pide’de pide zevki başka” diyorlar.