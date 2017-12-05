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05 Aralık 2017 15:06

Otizmli çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadılar

Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu işbirliğiyle gerçekleştirilen spor çalışmalarına katılan 70’e yakın otistik engelli çocuk, aileleriyle birlikte Sasalı’daki İzmir Doğal Yaşam Parkı’nı gezdi.

Otizmli çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadılar

05 Aralık 2017 15:06


Efeler Belediyesi özel eğitimli çocukların sosyal ve kültürel yaşama eşit katılımlarını sağlamak amacıyla yeni bir etkinliğe daha imza attı. Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu işbirliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Efeler Otizm Spor Merkezi Öğrenci ve ailelerini İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı gezisinde buluşturdu. Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Efeler Belediyesi Adnan Menderes Mahallesi Otizm Spor Merkezi öğrencileri Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret edip hayvan dostları ile tek tek tanıştı. Aralarında hayvanları ilk defa gören özel eğitimli bazı öğrenciler ise onlara dokunarak sosyal fobilerini yenmeye çalıştı. Efeler Belediyesi otobüsleri ile keyifli bir yolculuğun ardından İzmir Doğal Yaşam Parkı’na gelen çocuklar, büyük bir keyifle hayvanat bahçesini gezdi, oyun parklarında eğlendi. Aileleri ve eğitmenleri eşliğinde hayvanları seven ve onları izleyen çocuklara bu gezi terapi gibi geldi.


Öğrenci ve velilerinin unutulmaz bir gün yaşadığı geziyle ilgili olarak Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Sadece 3 Aralık’ta değil, aralıksız olarak her zaman engellilerimizin yanınızdayız” dedi.


Öğrenci velileri, Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu’ na düzenlenen gezi nedeniyle teşekkür ederek, “ Birçoğumuzun ekonomik geliri yüksek değil. O nedenle bu tür gezi imkanları az oluyor. Belediyemize bu imkanları bizlere sağladığı için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.




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