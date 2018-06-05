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05 Haziran 2018 12:39

Otizmli çocuklara atla terapi uygulaması sürüyor

Nazilli Belediyesi’nin örnek projeleri arasında yer alan ve Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından 2013 yılında hayata geçirilen Otizmli Çocuklara Atla Terapi Uygulaması 120 öğrenciyle devam ediyor.

Otizmli çocuklara atla terapi uygulaması sürüyor

05 Haziran 2018 12:39


Nazilli Belediyesi tarafından yaklaşık 6 yıl önce, otistik ve down sendromlu çocuklara at üzerinde terapi olarak bilinen hipoterapi ile tedavi projesi 120 öğrenciyle devam ediyor.


Kuzeytepe Atlı Spor Kulübü’nde haftada iki gün olmak üzere uzman eğitmenler tarafından hipoterapi uygulanan çocuklar, hem zihinsel gelişimlerini hem de günlük aktivitelerini destekleme fırsatı yakalıyor.


Çocukları sık sık ziyaret ettiğini ve bu tür sosyal projelerin artarak devam edeceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Otizmli Çocuklara Atla Terapi uygulamamızı 2013 yılında hayata geçirdik. Otistik ve down sendromlu çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimi için bu uygulamayı çok önemsiyorum. Uzmanlar da atla terapinin engelli çocukların zihinsel gelişiminde büyük rol oynadığı üzerinde duruyor. Uygulamayı hayata geçirdiğimiz günden beri çok güzel geri dönüşler, olumlu sonuçlar aldık. Güzelköy Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi ve Süleyman Efendi İlkokulu’nda eğitim gören 120 otistik ve down sendromlu öğrencimizle projemiz sürüyor. Projeye başladığımız ilk günlerde atlara çekingen yaklaşan hatta korkan çocuklarımız şu an rahatlıkla atlarla vakit geçirebiliyorlar. Onları mutlu görmek atla terapi uygulamamızın başarıya ulaştığının en büyük kanıtı. Evlatlarıma göstermiş oldukları cesaret ve özgüven için teşekkür ediyorum. Nazilli Belediyesi olarak kendilerinin her zaman en büyük destekçileriyiz” diye konuştu.




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