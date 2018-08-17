Otomobil iç lastiği ile kaçak göçmen organizasyonu ortaya çıktı

Daha iyi bir yaşam umuduyla ölümü bile göze alarak Ege Denizi’nden Yunan adalarına kaçarak Avrupa Birliği topraklarına ulaşmanın hayalini kuran kaçak göçmenlerin yaşadığı dramlara her gün bir yenisi eklenirken, yaşanan facialardan hiç ders alınmadığı ortaya çıkıyor. Kuşadası’nda 9 gün önce meydana gelen ve cankurtaran yeleği bulunmayan 7’si çocuk 2’si kadın 9 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği bot faciasının acısı daha tazeyken, bu sabah Kuşadası Körfezi’nde yakalanan kaçak göçmenlerin cankurtaran yeleği diye boyunlarına geçirdiği şambreller sahil güvenlik ekiplerini bile hayrete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından Pamucak önlerinde lastik bir bot içerisinde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 6’sı çocuk, 7’si kadın 27 Irak uyruklu kaçak göçmen gözaltına alındı. Yakalanan kaçak göçmenlerin cankurtaran yeleği yerine boyunlarına otomobil iç lastiği geçirmiş olmaları dikkat çekti. Kaçak göçmenler sahil güvenlik ekiplerine verdiği ifadede, son yaşanan facialardan sonra önlem amaçlı olarak anlaştıkları insan tacirlerinden cankurtaran yeleği istediklerini ancak kendilerine tepki gösterilip şambrel verildiğini söylediler.

Kuşadası’na getirilen kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alındıktan sonra, il göçmen bürosuna teslim edildi.