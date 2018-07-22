Diğer
Kategoriler
22 Temmuz 2018 17:55

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Aydın-Denizli karayolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

22 Temmuz 2018 17:55

Kazada aynı aileden 3 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.


Kaza, Kuyucak Gencelli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyreden 31 YS 587 plakalı bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden motosiklete çarptı. Otomobil ile birlikte motosiklet yoldan çıkarak incir bahçesine uçtu. Kazada ismi henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü yaralanırken, Açıkkum ailesinin 3 ferdini taşıyan motosikletteki 2’si kadın 3 kişi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.


Güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    34°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç