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18 Temmuz 2018 12:56

Otomobilin ezdiği yavrusunun başından ayrılmadı

Aydın’ın Didim ilçesinde, park halindeki aracıyla hareket ettiği esnada yavru kediyi ezen sürücü, arkasına bakmadan olay yerinden ayrıldı.

Otomobilin ezdiği yavrusunun başından ayrılmadı

18 Temmuz 2018 12:56

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda çevredeki esnafların yaşatmaya çalıştığı yavru kedi kurtarılamazken, anne kedi ise yaralı yavrusunun etrafından ayrılmadı.


Didim’de Bülent Ecevit Caddesi üzerinde park halindeki aracına binen sürücü, aracın altındaki kediyi fark etmeyerek ezdi. Kediyi ezdiğini gören sürücü, birkaç saniye duraksadıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Yavru kedinin çırpınışlarını gören çevredeki esnaflar, hemen kediye müdahale ederken; anne kedi ise yavrusunun başından bir an olsun bile ayrılmadı.


Esnaflar tarafından veterinere götürülen yavru kedi, kurtarılamadı. Olay anı saniye saniye bir işyerinin güvenlik kameralarına yansırken, görüntüleri izleyen vatandaşlarda sürücüye tepki gösterdi.




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