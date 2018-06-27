Oturma eylemi çağrısı CHP’yi karıştırdı

Aslen Tuncelili olan iki milletvekili arasında sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu atışması yaşandı.

CHP’nin 41 yıl sonra Elazığ’dan çıkardığı ilk milletvekili olan Gürsel Erol, partisinin Türkiye genelindeki başarısızlığının faturasını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkartarak, “Gelecek hedefi olmayan yalnızca iktidara karşı mücadele ve direniş hikâyesi anlatan bir yönetim anlayışını tanımıyorum. CHP’nin söylemi yalnızca mücadele ve direniş üzerine olmamalı; iktidar ve ülkeyi yönetme iddiası ve iradesi üzerine olmalıdır. Ülke yönetimini hedeflemeyen, genel merkezi yönetmekle yetinenlere meydan okuyorum. Yarın saat 11.00’de Genel Merkez önünde oturma eylemi başlatacağım. Mustafa Kemal Atatürk’ün CHP’sine sahip çıkmalıyız. Eyleme tüm CHP örgütlerini, üyelerini ve gönül verenleri davet ediyorum “ diye açıklamada bulunmuştu.

Parti yönetimini ağır sözlerle eleştiren ve partilileri de Çarşamba günü 11.00’den itibaren Genel Merkez önünde oturma eylemine çağıran Elazığ milletvekili Gürsel Erol’a, CHP Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız sosyal medyadan ağır sözlerle yüklendi. Sosyal medya hesabında Gürsel Erol’u eleştiren paylaşımda bulunan Yıldız, “Bütün siyasetin fırsatçılık, ihale takipçiliği ve şark kurnazlığı üzerine kurulu olduğu için başta Genel Başkanı ve de partiyi hep kamuoyunda ve medyada zor durumda bırakmışın. Kişisel siyasi ve ekonomik menfaatçiliğin Dersim halkı tarafından anlaşılınca da bu kez kapağı Elazığ’a atmışsın. Kişisel çıkar ve hırsına her daim yenik düşmüş ve kamuoyunda AKP yardakçılığı yapmışsın. Bırak partiyi karıştırmayı istifa et oraya git “ şeklinde ağır ifadeler kullandı.