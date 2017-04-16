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16 Nisan 2017 14:52

Oy kullanmaya ambulansla geldi

Aydın’da yaşadığı rahatsızlık nedeniyle evinde tedavi gören 72 yaşındaki Şükran Cantürk, 112 Sağlık ekiplerinin yardımıyla sandık merkezine getirildi.

Oy kullanmaya ambulansla geldi

16 Nisan 2017 14:52

Sağlık görevlilerinin yardımı ile okula gelen Şükran Cantürk, oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.


Efeler ilçesindeki Yedieylül Mahallesi’nde ikamet eden ve yaşadığı rahatsızlıktan dolayı evinde tedavi gören 72 yaşındaki Şükran Cantürk, oyunu kullanmak için 112 Sağlık ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Cantürk’ün yardım talebine sağlık ekipleri hemen yerine getirdi. Ambulansla evinden alınan Şükran Cantürk oy kullanacağı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’na götürüldü. Sağlık ekiplerinin yardımıyla 1249 No’lu sandığın bulunduğu salonda oyunu kullanan Cantürk, vatandaşlık görevini yerine getirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Oy kullanma işleminin ardından sağlık ekipleri Şükran Cantürk’ü ambulansla evine götürüp yatağına yatırdıktan sonra başka bir görev için merkeze döndü.




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