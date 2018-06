Öyküler ezgili sözlerle hayat buldu

Her yıl yaptığı değişik faaliyetlerle her geçen gün başarı çıtasını yükselten okul, bir kez daha gönüllerde taht kurmayı başardı.

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen şiir dinletisini Nazilli kaymakamı İbrahim Küçük başta olmak üzere eşi Bilge Akan Küçük, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Latif Akgün, Yılmaz Bilen, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci velileri, davetliler ve öğrenciler izledi. Yine farklı bir konseptle izleyici karşısına çıkan öğrenciler bu kez sözün, şiirin, ezgisel, folklorik ve tiyatral bir faaliyetle gönüllerde bir kez daha taht kurmayı başardılar. Topluma mal olmuş ve günün her anında dilimize dolanan özlü şiirlerin, şarkıların ve ezgilerin gerçek duygularını, hikayelerini tiyatro ve müzikle harmanlayarak sunan öğrenciler başarılarıyla ayakta alkışlandı. Program sonunda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere Kaymakam Küçük tarafından çiçek ve başarı belgesi verildi.

“Mesleki eğitime fırsat verilmelidir”

Etkinliğe ev sahipliği yapan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Şimşek, öğrencileri ve öğretmenleri ile bir kez daha büyük gurur duyduğunu ifade ederek, “Meslek Lisesi olarak çocuklarımızı eğitime, sanata, müziğe, sportif faaliyetlere çok önem veriyoruz. Bununda en güzel örneklerinden birisini bu akşam yaşadık. Bize bu güzel geceyi yaşatan, onurlandıran öğretmenlerimi ve öğrencilerimi kutluyorum. İzleyicilerimiz arasında eğitimin her zaman yanında olan değerli kaymakamımızı ve milli eğitimden idarecilerimizi görmek ayrıca guru kaynağımız oldu. Desteklerini her zaman yakinen hissediyoruz. Okul olarak her alanda daha iyi olmak için çalışmalarımız artarak devam edecek. Çocuklarımıza fırsat verildikçe daha iyi şeyler yapabileceklerini biliyoruz. Mesleki eğitime fırsat verildiğinde de neleri başarabileceklerini okul olarak her zaman göstermekteyiz” dedi.