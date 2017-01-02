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02 Ocak 2017 09:15

Oyuncak tabancalı Noel Baba protestosuna 10 gözaltı

Oyuncak tabancalı Noel Baba protestosuna 10 gözaltı

02 Ocak 2017 09:15

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yılbaşı öncesinde oyuncak tabancayla temsili Noel Babayı kovalayarak ’Noel Kutlamıyoruz’ yazılı pankartla basın açıklaması yapan Alperen Ocakları üyesi 10 genç gözaltına alındı.

Nazilli’de Alperen Ocakları üyesi bir grubun, yılbaşı öncesinde oyuncak tabanca ile temsili Noel Baba protestosuna savcılık soruşturma başlattı.
Protesto gösterisi ve basın açıklaması sonrasında harekete geçen Nazilli Terörle Mücadele Şube Amirliği’ne bağlı ekipler, Alperen Ocakları Aydın İl Başkanı Burak Yaşar’ın da aralarında olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi, sorguları tamamlandıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılık açıklama yaptı
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK’nın 216. maddesinin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" hükümleri çerçevesinde soruşturma başlatıldığını resmi sitelerinden duyurdu. Protesto sonrasında derhal soruşturma açıldığı vurgusu yapılan resmi açıklamada,
"Nazilli’de Alperen Ocakları üyesi olduğu belirlenen bir grubun, yılbaşı kutlamalarını protesto etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini iddia ettikleri eylemle ilgili olarak, 31.12.2016 tarihinde görevli kolluk birimi tarafından bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla derhal soruşturma başlatılmıştır. TCK’nın 216.ıncı maddesinde tanımlanan "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, eylemde yer aldıkları anlaşılan toplam 10 şüpheli hakkında soruşturma işlemleri icra edilmiş, şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.



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