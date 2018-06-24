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24 Haziran 2018 18:22

Oyunu kullanan plaja koştu

Kuşadası’nda 240 sandıkta 85 bin 651 seçmenin bulunduğu Kuşadası’nda hava sıcaklığı 32 dereceyi bulunca oyunu kullananlar soluğu denizde aldı.

Oyunu kullanan plaja koştu

24 Haziran 2018 18:22

Oylarını kullanmak için tatilcilerin dönmesi üzerine boşalan plajları Kuşadalılar doldurdu.


Kuşadası’nda vatandaşlar önce sandığa, ardından ise sahile koştu. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece olduğu Kuşadası’Ynda oyunu erken saatlerde kullanan vatandaşlar denize koştu. Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı vatandaşların akınına uğradı. Bazı vatandaşlar ise güzel havayı milli parkta hem denize girerek, hem de piknik yaparak değerlendirdi. Öte yandan içki yasağı nedeniyle turistik işletmelerde yerli halka içki satışı yapılmadı.




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