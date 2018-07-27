Özakcan’dan Muhtar Çamoğlu’na geçmiş olsun ziyareti

Mesut Özakcan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Cuma Mahallesi Muhtarı Nafiz Çamoğlu’nu ziyaret etti.

Evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bir süredir Aydın Devlet Hastanesi’nde tedavi altında tutulan Cuma Mahallesi Muhtarı Nafiz Çamoğlu’nu Mesut Özakcan yalnız bırakmadı. Çamoğlu’na ziyarette bulunan Başkan Özakcan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Muhtar Çamoğlu’nun uzun yıllardır Cuma Mahallesi muhtarlığı görevini sürdürdüğünü söyleyen Belediye Başkanı Özakcan, "Tüm muhtarlarımızla olduğu gibi Nafiz bey ile de sürekli iletişim içerisindeydik. Kendisinin rahatsızlığını duyunca hemen ziyaretine geldik. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur" dedi.

Cuma Mahallesi Muhtarı Nafiz Çamoğlu da, Mesut Özakcan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.