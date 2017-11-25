(Özel) Çocuklar dileklerini dilek feneri ile uçurdu

Bir hafta süren etkinlikler kapsamında Aydın’ın birçok ilinde çocuklarla buluşan Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aydın Çocuk Hakları İl Komitesi Üyeleri, Nazilli’ye bağlı Arslanlı Mahallesinde bulunan Koçlar İlkokulunda da çocuklarla buluştu. Yaklaşık bir saat süren etkinlik sonunda çocuklar gelecekten beklentilerini dilek fenerlerine yazarak gökyüzüne uçurdu.

Nazilli’ye bağlı kırsal Arslanlı Mahallesinde bulunan Koçlar İlkokulunda düzenlenen etkinliğe Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdülgani Kavak, merkez personeli, Çocuk hakları yetişkin temsilcileri Aynur Kurtay, Canan Dede, Çocuk Hizmetleri Personeli ve diğer Çocuk Hakları Komisyonu Üyeleri ile gönüllüleri katıldı. Koçlar İlkokulu Müdürü Seyhan Bilgiç’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik ilk olarak okulun kütüphanesinde başladı. Aydın’dan bağışlarla gelen 500 adet çocuk kitabı okul öğrencileri tarafından kütüphane raflarına yerleştirildi. Çocuklar daha sonra havanın da güzel olması nedeniyle okul bahçesine çıkarak burada bilgi yarışması, yüz boyama ve çeşitli oyunlarla kaynaştı. Etkinliğin sonunda ise dileklerini tek tek küçük kağıtlara yazan çocukların bu dilekleri dilek fenerleri ile gökyüzüne yollandı. Etkinlik boyunca çocuklar büyük coşku yaşadı. Öğrencilerin mutluluğunu bazı veliler de izledi.