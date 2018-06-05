Özel eğitim sınıfında sergi heyecanı

Puzzle, boyama, el işi, resim ve diğer çalışmalardan oluşan 100 civarında eser büyük beğeni ile izlendi.

Müşerref Gündoğdu Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı Sınıf Öğretmeni Çağlayan Sarı ile Resim Öğretmeni Enver Toyan öncülüğünde hazırlanan puzzle ve resim sergisi açılışına, Nazilli Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, Okul Müdürü Kenan Kangöz, Müdür Yardımcısı Ali Fuat Çiftçi, NAZENDER Başkanı Tayfun Yazıcı, Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Bülent Dağ, Nazilli Özel Eğitim İş Okulu Müdürü Hakan Bay, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Engellilerle ilgili farkındalık için hazırlanmış olan sinevizyon gösterisinin ardından sergi açılışı gerçekleştirildi. Sergiyi gezen Şube Müdürü Latif Akgün ve davetliler öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Özel öğrenciler, yıl boyunca hazırlamış oldukları eserlerin başında heyecanla bekleyerek büyük mutluluk yaşadı. davetlilere den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Özel öğrencilerin özel sergisi muhteşemdi”

Sergiyi gezen Şube Müdürü Latif Akgün, öğrencilerle tek tek ilgilenerek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Serginin çok güzel hazırlandığını ifade eden Akgün, "Bu güne kadar gezerken duygulandığım sergilerden bir tanesindeyim. Burada çocuklarımız engelin gerçekte engel olmadığını bize gösterdiler. Bizler de her zaman bir engelli adayı olduğumuzu unutmadan hareket etmeliyiz. Böyle hareket edersek çevremizdeki engelleri kaldırmada elimizden gelenin daha fazlasını yaparız. Bu bilinci çocuklarımıza en ufaktan vermeliyiz. Özel öğrencilerimizle öğretmenlerimizin yıl boyunca hazırladıkları birbirinden güzel eserler bizleri duygulandırdı. Moral oldu. Başta Okul Müdürümüz Kenan Kangöz hocamız olmak üzere herkesin emeğine sağlık" dedi.