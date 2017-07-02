(Özel Haber) Tarihi Arpaz Kalesi restore edilecek

Tarihi Arpaz Kalesi’nin mahalle halkının girişimleri ile yeniden turizme kazandırılacağını ve yaklaşık 5 milyon TL maliyetle yeniden restore edileceğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak kültür miraslarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. 2 bin 700 yıllık Harpasa Antik Kenti’nin hemen yanı başında yer alan ve kültürümüz için çok önemli olan Arpaz Kalesi başta mahalle halkımız olmak üzere Nazilli ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Yerinde incelediler

Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Esenköy (Arpaz) Mahalle Muhtarı Mehmet Durmaz ve Arpaz Kalesi’nin restore edilmesi ve turizme kazandırılması amacıyla 2009 yılından bu yana sosyal medyada farkındalık oluşturmaya çalışan üniversiteli gençler Bahtiyar Koyuncuoğlu ve İsmail Hakkı Gürkan’la birlikte restore edilecek olan Arpaz Kalesi’nde incelemede bulundu. Muhtar Mehmet Durmaz, mahalle halkı adına Başkan Alıcık’a teşekkür ederek, “Buraya haftada 3-4 defa yerli turistler gelerek ziyaret ediyor. Eğer bu kalenin restoresi tamamlanırsa turizm açısından hem mahallemize hem de Nazilli’ye büyük bir değer kazandırmış olacağız” dedi.

Yaklaşık 5 milyon liraya restore edilecek

Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İHA’ya yaptığı açıklamada tarihi kalenin yaklaşık 5 milyon liraya restore edilerek ilçeye ve ülkeye kısa süre içerisinde kazandırılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Arpaz ailesinin güvenlik amaçlı yapmış olduğu yaklaşık 400 yıllık olduğu bilinen şato şeklinde bir ev. Nazilli Belediyesi olarak kültür varlıkları genel müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol gereği yakın zamanda restore edilecek. Bunun bir kısmını devletimiz karşılayacak. Kültürümüz ve tarihimiz açısından çok değerli olan bu yapının sahipleri olan Arpaz ailesi bu güne kadar veraset ile ilgili hiçbir işlem yapmamış. Bu konuda biraz sıkıntılar yaşandı. Hukuki süreç devam ediyor. Mirasçıların yüzde 95’i ile veraset konusunda anlaştık. Geri kalanlarla ise istimlak konusunda anlaşarak gerekirse paralarını vererek çözüme kavuşturacağız. Mahkeme ise bu işi hızlandırma konusunda bize destek verdi. Tarihi binayı inşallah yakın zamanda Nazilli’mizin ve Türkiye’mizin hizmetine sunacağız. Mahalle sakinlerimizi ilgilendirdiği kadar Nazilli’miz ve Türkiye’mizi ilgilendiren bu tarihi mirasın hayırlı olmasını diliyorum.”

"Belediye olarak tarihimize, kültürümüze sahip çıkıyoruz"

Başkan Alıcık, “Belediye olarak tarihimize, kültürümüze sahip çıkıyoruz” diyerek hassasiyetlerini dile getirdi. Alıcık, “Tarihi mirası yaşatmak belediyemiz için de çok önemli. Projesi çizilmekte olan bu tarihi mirasımız inşallah yakın dönemde restore edilerek turizme kazandırılacak. Belediye olarak para kazanma amacında değiliz. Tek gayemiz geçmişimize, tarihi değerlerimize sahip çıkmak” ifadelerini kullandı.

Arpaz Kalesi

Nazilli’ye bağlı Esenköy’de bulunan yapı grubu, bir Karya kenti olan Harpasa Kalesi’nin eteklerinde kurulmuştur. Bazı kaynaklarda buranın ismi Arpaz Kulesi olarak da geçmektedir. Akçay’a kadar uzanan ekili araziyi kapsamı içine alan büyük çiftlik işletmesinin sahibi, Arpaz Beyleri tarafından 19. yüzyıl başlarında inşa ettirilmiştir. Ancak burada 17. ve 18. yüzyıllara ait, Osmanlı Dönemi kalıntıları ile de karşılaşılmıştır. Buna dayanılarak da kalenin daha erken bir dönemlerde yapılıp, sonradan yenilendiği de düşünülebilir. Burası bir bey konağı, güvenlik kulesi, ambar, ahırları ve müştemilatı ile bir şatoyu andırır. Kule, Arpazlı Hacı Hasan Bey’in, II. Mahmut zamanında Rodos’tan getirdiği ustalara yaptırmıştır.