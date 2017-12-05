Özel Kavaklı Anadolu Lisesi, örnek soruları değerlendirdi

Konuyla ilgili olarak Okul Müdürü Eğitim Uzmanı Süleyman Çokay “Genel olarak örnek sorulara bakıldığında kolay bir sınav olacağı gerçeği ortaya çıkıyor. Bu da adayların iç içe geçeğinin göstergesi olmakta. Çok fazla yüksek puan alan öğrencinin olması ölçme anlamında sıkıntı oluşturabilir. Sınavın ikinci aşaması zor sorulardan oluşacaktır” şeklinde açıklama yaptı.

“Matematikte sorular fazla kolay”

Matematik bölüm başkanı Gökhan Çolak; “Sorular fazla kolay, problemler konusundan az soru var o da ilk başlıktan. Müfredat 10.sınıf sonuna kadar olmuş. Geometri soruları daha çok renklendirilip aynı şekilde sorulmuş. Özetle TEOG tarzında sınav olmuş” diye yorumladı.

Türkçe bölüm başkanı Mutlu Akkaya ise soruların nitelik bakımından önceki yıllara göre ciddi bir farklılık olmadığını belirterek “Dil bilgisi sorularında geçen yıllara göre ciddi bir artış gözlemlenmiştir. Bu durum ÖYSM ve MEB arasında ciddi bir çelişki ve uyuşmazlık olduğunu göstermektedir. Çünkü MEB’in hazırladığı yeni müfredatın sene başı tanıtım seminerinde dil bilgisi konularında ağırlık verilmemesi gerektiği vurgulanmıştı. Arıca yazım ve noktalama soru sayısında da önemli bir artış göze çarpmaktadır” dedi.

Fizik Bölüm Başkanı Gökmen Karahüseyinoğlu ise YGS soru sistemi ile ilgili benzerlik gösterdiğini kaydederek “Soruları azaltılmış hali. 9. ve 10. sınıf sorularından oluşuyor. Beklenildiği gibi bilgiyi yorumlama soruları” diye görüş açıkladı.

Kimya bölüm başkanı Mustafa Kavaklı ise YGS sorularıyla paralellik gösterdiğini 9.sınıf ağırlıklı konular seçildiğini soruların zorluk derecesinin ise orta seviyede olduğunu belirtti.

Biyoloji Bölüm Başkanı Tülay Karahüseyinoğlu; “Sorular YGS formatında, bilgi ölçüyor, öğrenci biliyorsa yapabilir. Temel biyoloji bilgileri sorulmuş, sorular kolay . Fakat bilgiyi kullanabilecekleri yorum sorusu pek yok. Son soru grafik yorumu” dedi.

Tarih Bölüm Başkanı Murat Sümer; YGS den çok fazla bir farkı olmadığını belirterek “Sadece bir tane net bilgi sorusu var diğer dört soru bilgi ve yorum sorusu. Geniş bir müfredat içinden soru sayısının az olması öğrencileri zorlayabilir” dedi.

Coğrafya Bölüm Başkanı Onur Özbek, yayımlanan örnek coğrafya sorularının son YGS de çıkan sorularla paralellik gösterdiğini belirterek “3 konu başlığı geçen yıl sorulmuştur. (Yerel saat hesaplama, nüfus piramitleri, bölge sınırları)..Soruların zorluk düzeyi orta seviyede ve soru biçimleri de son sınav sorularıyla benzedir” dedi.

Felsefe bölüm başkanı Sevgi Bilgin; “Geçen sene ki sınavda felsefe soruları daha çok bilgi ağırlıklı iken bu sene ki örnek sorular bilgi-yorum karışımı hazırlanmış. Zorluk seviyesi geçen seneye oranla daha düşük. Soru dağılımları; geçen sene epistemoloji (bilgi felsefesi ’den ağırlıklı sorular olmasına karşın (3 soru) bu seneki dağılımda birkaç ünite dışında(din-sanat-bilim) her üniteden tek soru sorulmaya çalışılmıştır” şeklinde yorumladı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Gamze Özkan; “Daha önceki sorularda 3 bilgi 2 yorum sorusu varken örnek kitapçıktaki sorular 2 bilgi 3 yorum sorusu şeklinde. Ayrıca geçen yıla oranla bu yıl ki sorular biraz daha kolay ve anlaşılır. Genel olarak bakılacak olursa örnek sorular yapılabilecek düzeyde diyebiliriz” dedi.

“Örnek soruların kolay olması öğrencileri rehavete sürüklemesin”

Özel Kavaklı Anadolu Lisesi Rehber Öğretmen Ezgi Ürküt ise örnek soruları; “Sınav yorum gücünü ortaya çıkarmaya yönelik olacaktır. Soruların kolay olması ile birlikte zamanı iyi kullanabilme de önemli bir ihtiyaç. Örnek soruların kolay olması öğrencilerde bir rehavet yaratmamalı. TYT düzenli şekilde çalışılmalı. Sadece YKS çalışmak yanlış bir uygulama olur” diye yorumladı.