Özel öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı

8 öğrencinin mezun olduğu törende öğrenci velileri ve öğretmenler duygulu anlar yaşadı.

Nazilli Öğretmen Evi’nde düzenlenen iftarlı mezuniyet töreni yoğun katılımla gerçekleşti. Sade bir tören olmasına rağmen büyük ilgi gören törende mezuniyet sevinci yaşayan 8 öğrenci en güzel kıyafetlerini giyerek aileleri ile birlikte büyük sevinç yaşadı. Öğrenim süreleri boyunca öğrencileri ile adeta bir aile olduklarını ifade eden öğretmenler, tören süresince mezun öğrencileri ile doyasıya eğlenerek dans ettiler. Duygusal anların da sık sık yaşandığı törende konuşan Okul Müdürü Hakan Bay, “2018 yılı mezuniyet törenimizi muhteşem bir törenle gerçekleştirdik. Mezun öğrencilerimizin bundan sonraki yaşamlarının gönüllerince olmasını diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi. Bay konuşmasının devamında, “Geçen dört yılda öğrencilerimiz bizlerden hayatı öğrendi. Her biri mezun olarak hayata atıldığında elinde bir işi olacak. Hayata daha sıkı bağlanacaklar. Velilerinin de özverisi, desteği ile bu özel çocuklarımızın hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırabilmek bizlere büyük onur verdi. Zaman zaman hüzünlendik, mutlu olduk, sevindik ve dört yılı dolu dolu yaşadık. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonrası gönlünüzce olur" diyerek duygularını dile getirdi.

Öğretmenleri ile büyük coşku yaşadılar

Törende bir konuşma yapan 12-A sınıf öğretmeni Dilek Sudagezer, mezun öğrencileri ile ilgili duygularını dile getirdi. Mezun öğrenciler adına konuşan Mehmet Yılmaz isimli öğrenci de öğretmenlerine ve ailelere teşekkür etti. Okulun mezuniyet kütüğüne plaket çakılmasının ardından 12. Sınıf öğrencileri bayrağı 11. Sınıf öğrencilerine teslim etti. Mezun öğrenciler öğretmenlerinin eşliğinde tek tek sahneye gelerek mezuniyet belgelerini ve hediyelerini aldı. Mezuniyet pastası kesiminin ardından mezun öğrenciler geleneksel kep atma töreninde de büyük heyecan yaşadı. Toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinden sonra öğrenciler gece yarısına kadar canlı müzik eşliğinde eğlenceye doydu.