(Özel) -Türkiye’deki çürüyen tüm ağaçları kurtarmak istiyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde kendisine ait buluş merkezinde çalışmalar yapan ve ücretsiz olarak çocuklara buluş yapmayı öğreten Zeliha Çağlardere, botanik bahçesinde yer alan 50 yıllık nar ağacının çürümeye başlamasına üzülerek 8 yıl önce başladığı araştırmasında önemli bir noktaya ulaştı. Hazırladığı farklı karışımları çürüyen bölgelere uygulayan Çağlardere, bu formüllerden birisiyle dallardaki çürümeyi durdurduğunu ve bu sayede ağacın daha yavaş yaşlandığını iddia etti. Başarı elde ettiği özel karışımı çürüyen diğer dallara da uygulayarak gelişmeleri takip eden Çağlardere, yakında patentini almayı planladığı formül sayesinde ülke genelinde çürüyerek kuruyan tüm ağaçları kurtarmayı hedefliyor.

Botanik bahçesinde bulunan 50 yaşındaki nar ağacının çürümeye başlaması nedeniyle bir arayış içerisine girdiğini anımsatan Zeliha Çağlardere, uzun çalışmaları sonucu bir formülde başarı sağladığını söyledi. 8 yıldır ağacın farklı dallarındaki çürüklere uyguladığı formül sayesinde daldaki kurumanın tamamen durduğunu ve ağaçtaki yaşlanmanın yavaşladığını iddia eden Çağlardere, “Hızla çürümeye başlayan nar ağacını kurtarmak için çare aradım. Çürük ağaçları kurtaracak şekilde bir formül buldum. İnsan gibi bir kansere yakalanan ağaçtaki çürükleri temizleyip, elde etiğim karışımı hızla çürüyen yerlere sürdüm. Formülü uyguladığım tüm noktaları 8 yıldır takip ediyorum. Buradaki çürümeler tamamen durdu ve ağaçtaki yaşlanma seyri yavaşladı. İyi netice aldığım bu formülün patentini alıp bütün Türkiye’deki çürüyüp kuruyan ağaçları kurtarmak istiyorum. Ağaçların ölümlerini ertelemeyi hedefliyorum” dedi.

Formülü ortaya çıkarmak için çürüyen dallar üzerinde defalarca deneme yaptığını kaydeden Çağlardere, ilaçlı karışımı koymayarak yaptığı karışımı uyguladığı dalların çürümeye devam ettiğini söyledi. Ağaçların korunmasının önemi vurgu yapan Çağlardere, şöyle konuştu: “Maksadım ağaçların ölmesini önlemek ve en azından ertelemek. Bir insanı tedavi eder gibi ağaçlar üzerinde farklı işlemler uyguluyorum. Ben bu tedaviyi yapmasam bu ağaçlar kısa sürede çürür. Türkiye’de ve Aydın’da çürüyen ağaçlar var. Söke Tren İstasyonunda 700 yıllık kavak ağaçları kuruyor. İzin verilirse bu ağaçlar veya başka birilerini doldurabiliriz. Bu sayede ağaçlar yeşil kalır ve yok olmaz. Bu konuya ilgi gösterilirse, bu devlet kanalıyla da olabilir Türkiye genelinde ne kadar çürük ağaç varsa bu formülü kullanıp kurtarabiliriz”