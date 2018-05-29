Özgür Pencere Çocuk ve Genç Kalem Öykü Yarışması sonuçlandı

Özgür Pencere Çocuk Edebiyatı Grubu, 2003 yılında başlattığı, ulusal boyutta yaygınlaşan öykü yarışması ile çocuklara, gençlere yazmayı ve edebiyatı sevdirmek, kendilerini yazılı olarak daha iyi ifade etmelerini ve yetenekli çocuklara yeteneklerini ortaya koyabilecekleri bir ortam sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye genelinde 5-6. sınıflar, 7-8. sınıflar ve lise gruplarında öğrencilerin katılımıyla 1178 öykü arasından seçilen eserlerin derece aldığı bu yılki yarışma, 15 yıldır yarışmaya katkılarını esirgemeyen değerli jüri üyemiz, yazarımız merhum Muzaffer İzgü anısına düzenlendi.

Aydın Özel Başak Koleji 5. sınıf öğrencisi Semiha Duru Varvil ve 7. sınıf öğrencisi Gülce Sune üçüncülük ödülüne, 5.sınıf öğrencisi İnci Özkök Özgür Pencere Özel Ödülü’ ne, 8.sınıf öğrencisi Özümay Eraydın Dil Anlatım Özel Ödülüne layık görüldü.

Yarışmada dereceye giren öykülerin toplandığı kitabın satışından elde edilen gelir, dar gelirli öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak amacıyla kırtasiye yardımı olarak bağışlanmıştı.