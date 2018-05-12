Özmen, Şehrim 2023 projesini tanıttı

Aydın Atatürk Kent Meydanı önünde bulunan Şehrim 2023 Otobüsü önünde basın mensuplarına projeyi tanıtan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, bu proje ile 12-14 Mayıs tarihleri arasında vatandaşların Aydınla ilgili olarak talep ve isteklerini dinleyeceklerini ifade etti.

Özmen açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kurulan partimizin, kurulduğu günden bu yana her alanda ülkemizin en önemli kalkınma hamlelerini hayata geçirmeye istikrar, güven adalet ve demokrasiden taviz vermeden milletimizi büyük hizmetlerle buluşturmaya devam ediyor. AK Parti Genel Merkez Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığımız tarafından yaşam kalitesi yüksek, kimlikli sürdürülebilir şehirler kavramlarından yola çıkarak, tıpkı Türkiye’nin 2023 hedefleri gibi her şehrin kendine özgü 2023 hedeflerinin ve vizyon planlarının ortaya konulmasının hedeflendiği Şehrim 2023 Projesi kapsamında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından genel merkez önünden yolcu edilen Şehrim 2023 otobüsünün 21. durağı Aydınımızdır. Şehrim 2023 otobüsü, 12 Mayıs ile 14 Mayıs günleri arasında Aydınımızın çeşitli ilçe ve meydanlarında Aydınlılarla bir araya gelerek şehri en iyi bilenlerin o şehirde yaşayanların çevre, şehir ve kültür başlıklarında Aydınımıza ilişkin hayal, görüş ve öneri taleplerini dinleyecektir. Katılımcılar ayrıca www.sehrim2023.com adresi ve mobil uygulamalar aracılığıyla şehrine özel anket ile görüşlerini paylaşabileceklerdir. Şehri için fikri olan Aydınlı hemşerilerimizle bir araya gelecektir” diye konuştu.