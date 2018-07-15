Pala: “Hayatını kaybedenler toprağa değil kalplere gömüldü”

Şehitler için hatimler indirilip şehitlerin ruhuna hayır etkinlikleri düzenlenirken 15 Temmuz şehitleri anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala da mesaj yayınladı. Halkla bir araya gelen Pala, “Unutmayalım ki; O gün hayatını kaybedenler toprağa değil, kalplere gömüldü. Bu aziz millet kahramanlarını ilelebet unutmayacaktır” dedi.

15 Temmuz’u ‘Ölümü öldürenlerin destanı’ olarak adlandıran Aydınlı Mehmet Hoca, “Yüce milletimizin tarih boyunca yaptığı gibi 15 Temmuz’da da hainlere büyük bir ders vermiştir. Bu kutlu ve şanlı zafer, başta iç ve dış düşmanlar olmak üzere tüm dünyaya ders niteliğindedir. Aziz Milletimiz, sandıkla göreve getirdiğini ancak ve ancak yine kendisi istemezse görevden alır. 15 Temmuz destanıyla Türkiye’de cuntalar, darbeler, muhtıralar, baskılar sona ermiştir. Artık Türkiye’de millet iradesinin geçerli olduğu tescillenmiştir. O kara gecede tankların üzerine öleceğini bilerek giden vatandaşlarımız; ‘Ayakta ölmek dizüstü yaşamaktan onurludur’ demiştir. O kara gece, ölümü öldürenlerin zaferidir. Alemin mizanı Allah’ındır. Hesapların en üstünü de Allah’ındır. 15 Temmuz Üstat Necip Fazıl’ın ‘Denildi mi bir yerin adına Türk beldesi, gözüm al bayrak arar, kulağım ezan sesi’ dizelerinde belirttiği gibi o gün bu coğrafyada al bayrağın inmeyeceği, ezan sesinin dinmeyeceğinin nişanıdır” ifadelerini kullandı.