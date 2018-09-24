Palamut Mahallesi'nin su sorunu çözüldü

İncirliova'nın Palamut Mahallesi'nde içme suyu hattı, isale hattı çekilirken, mahalle sakinlerinin yıllardır sıkıntı yaşadığı su boruları da değiştirildi.

Aydın'ın İncirliova İlçesi'nde bulunan Palamut Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların en büyük sıkıntılarından biri olan su sorunun giderilmesinin ardından vatandaşların 1974'ten beri sorun yaşadığı su boruları yenilendi. Başkan Özlem Çerçioğlu'nun talimatı ile mahalleye 7 bin 700 metre su borusu döşendi, isale hattı çekildi, 400 metrekare içme suyu hattı yapıldı. Mahallenin çeşme ihtiyacı giderilirken, arıtma tesisi de yapıldı. Büyükşehir tarafından yapılan hizmetler bununla da sınırlı kalmadı. İçme suyu ve elektrik pompaları yenilendi ve otomasyon sistemi takıldı. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından şimdi de 3 km asfalt dökümüne başlandı.

Mahallenin sorunlarının bir bir çözüldüğünü anlatan Palamut Mahallesi Muhtarı Özcan Özer,” Köyümüzün içme suyu yoktu. Konuyu Özlem Başkana ilettik, 8 bin 400 metreden su getirdi. Önceden su içemiyorduk. Allah razı olsun. Köyümüzün yolları da bozuktu şimdi yolları yapıyor. Bizim için çok önemliydi. Vatandaşlarımızla konuşuyoruz Özlem Başkanı sırtımızda alıp gezdirsek hakkını ödeyemeyiz. Suyu çözdü, yolu çözdü ne sorunumuz varsa hepsini çözdü” dedi.