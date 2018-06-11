Pamucak sahilinde ölü yunus bulundu

Çevreciler tarafından Aydın’a götürülen yunus ölüsüne Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Veteriner Fakültesi’nde nekroskopi yapılacak.

Pamucak sahilinde hareketsiz duran yunusu gören Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD) yönetim kurulu üyesi Gözde Kurt, dernekteki arkadaşlarından yardım istedi. EKODOSD’un ihbarı üzerine olay yerine gelen uzmanlar yunusun öldüğünü tespit etti. Ölüm sebebinin anlaşılması için Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesine götürülen yunusa neksopsisi yapılarak, patolojik ve parazitolojik incelemeleri tamamlandıktan sonra ölüm nedeni Patoloji Anabilim Dalı tarafından açıklanacak.

Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Denizel biyolojik çeşitliliğin zengin olduğu Kuşadası Körfezi’nde, zaman zaman bu tür yunus ölümleriyle karşılaşılmaktadır. ADÜ Veteriner Fakültesi Patoloji bölümü tarafından, bu tür ölüm vakalarında gerekli bilimsel çalışmalar yapılarak, sonuçları paylaşılmakta ve bu canlıların neden öldüklerine dair bilgi verilmektedir. Bazen yaralı yunus ihbarları da gelmektedir. Bu tür vakalarda çok sıkıntı çekilmektedir. Bunun nedeni de yaklaşık 3 mt. Boyutundaki bir hayvanı koyabilecek ve tedavisinin yapılabileceği hiçbir havuz ya da su tankının olmayışıdır. Kuşadası’nın geçici bir rehabilitasyon merkezine ihtiyacı vardır. Bunun için en uygun alan Milli Parktır. Burada oluşturulacak havuzlarda yaralı yunuslar ya da Akdeniz Foku gibi önemli canlı türlerine ilk yardım uygulaması yapılabilir ve bu canlıların geçici olarak bir süre burada kalmaları sağlanabilir. Bu konuda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne müracaat edeceğiz“ dedi.