Pamuğun durumu ve sorunları Söke'de masaya yatırıldı

Toplantıda özellikle piyasa koşulları nedeniyle pamukta henüz belli olmayan pamuk fiyatları ana gündem maddesi oldu. Söke Ziraat Odası, Borsa ve TARİŞ yöneticileri yaptıkları konuşmalarında üreticilere panik yapmayın çağrısı yapıldı. Mecbur kalmadıkça ellerindeki pamuğu satmamaları konusunda uyarıldı.

Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel ve Söke TARİŞ 131 No.lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İsmail Özer'in konuşmacı olduğu toplantıya İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu da katıldı. Kaymakam Kurtbeyoğlu toplantının başında yaptığı kısa bir konuşmanın ardından programı nedeniyle ayrıldı.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu oluşturdukları pamukta kalitenin korunması komisyonunun denetim ve çalışmalarının etkin şekilde devam ettiğini söyledi. Kaymakam Kurtbeyoğlu çiftçileri yanlış ve gereksiz ilaç ve gübre kullanımı konusunda da uyararak; “yanlış ve gereksiz ilaç ve gübre kullanımı Söke Ovası'na ciddi zarar veriyor. Gelecek yıllarda toprağın çoraklaşmaması için şimdiden tedbir alınmalıdır” dedi.

Gerek üretici, gerekse ülke açısından zor bir süreçten geçildiğini, döviz yükselirken ürünün değerinin düşmekte olduğunu belirten Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş; “Buna paralel olarak faizlerde anormal şekilde yükselmekte. Bu süreçte kararları birlikte almak üzere bu toplantıyı düzenledik. Yol haritamızı belirlemek istiyoruz” dedi.

Kocabaş konuşmasında; “Bugün Ege Tipi pamuğun karşılığı dünya borsalarında 12.5 TL. Ancak ne hikmetse bizdeki pamuğun bugünkü fiyatı 10 Lira. Yüzde 25'li bir fiyat farkı var. Türkiye son yıllarda pamuk üretimi ve kaliteyi arttırdı. Artık kendi kendine yetebilir seviyeye geldik. Bu yıl göreceğiz 1 milyon tonu geçeceğimiz hesap ediliyor. Şu anda tekstil sanayinde mevsimsel olarak ölü sezon. Pamuğa çok ihtiyaç olmadığı için borsaya gitmiyorlar. Biz çiftçilerinde Ekim, Kasım ve Aralık ayı borçlarımız var. Çiftçinin yüzde 80'inin borcu bu üç aylık zaman. Dövizdeki dalgalanmadan ve nakliye zamanından dolayı dışarıdan bu yıl pamuk gelmesi zor. Üretici borçlu olduğunu bilen sektör pamuk üreticisinin dökülmesini bekliyor. Biz dikiz ve dik duracağız. Bankalarla görüşmelerimiz var. Bankaların elindeki pamuğunu gösteren üreticilere bu sıkıntılı dönemde esnek olmalarını, borçları ertelemelerini istiyoruz. Bunu 2007 ve 2011 yıllarında yaptık. Bankalar bu duruma olumlu bakıyor. Acil ihtiyaçlar için cüzi miktarda pamuk satalım. Bu zorlu süreçte finans kuruluşları ile üreticiler el ele olmalı diye düşünüyorum” dedi.

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel ise; “Ülkede iplik fabrikaları kapasitelerini yüzde 50 seviyesine düşürmüş şekilde çalışıyor. Çekirdek alımı yapan amiral gemisi alım yapmayacağını açıkladı. Çekirdek fiyatları da düştü. Üç dört yıldır randıman farkları çekirdek fiyatlarının düşük olması nedeniyle kalktı. İhtiyacınız kadar pamuk satarak pamuk fiyatlarının düşmesine engel olabilirsiniz. Bizler borsalar olarak iplik fabrikalarının fiyatları düşürmesi halinde piyasaya az miktarda pamuk süreceğiz mesajını verdik. İzmir Borsasında tahtaya fiyatların yazılmaması konusunda ise Bakanlık düzeyinde girişimler başlatıldı. Önümüzdeki hafta İzmir Ticaret Borsası'nda Söke üretici temsilcileri olan bizlerin de katılımıyla bir toplantı düzenleyeceğiz. Hepimiz aynı gemideyiz ve işimizi doğru yapmak zorundayız” ifadelerine yer verdi.

Piyasadaki olumsuz havayı dağıtabilmek adına biz TARİŞ olarak elimizden gelen mücadeleyi gösterdiklerini belirten Söke TARİŞ 131 No.lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İsmail Özer; “Son üç senedir tüm Türkiye bizim fiyat açıklamamızı bekliyor. Söke TARİŞ olarak 13 Eylül'de fiyat açıkladık. Açıklarken de baz fiyat yada taban fiyat olmadığını, ekonomik konjonktüre göre hareket edeceğimizi söyledik. Açıkladığımız 11.5 Liralık fiyatın karşılığını alamayınca fiyatı 10-10.5 Liraya çektik. Biz üreticiyi desteklemek amacıyla hala 10.5 liraya hala tutunuyoruz. Geçmiş yıllara göre iyi alım yapıyoruz. Ancak bize pamuğunu teslim eden ortak yada ortak dışı alımlarda geçtiğimiz yıllarda yüzde 45 oranında hesaplaşma yapılırken, bu yıl bu seviye yüzde 65'lerde. Yani bizim kapımızdan giren pamuğun yüzde 65'i bizimle hesaplaşmış durumda. Buna ne TARİŞ'in nede diğer tüccarların gücü yeter. Üreticilerimizden isteğimiz panik yapmamamız. Sabırlı olalım, gidişat mutlaka düzelecek. Panik yaratmayalım” şeklinde konuştu.

Toplantı konuşmaların ardından üreticilerden gelen soruların yanıtlanması ille devam etti.