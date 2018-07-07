Pamuğun kaderi çiziliyor

Dünya genelinde pamuk tüketiminde dördüncü sırada yer alan Türkiye, Dünya Pamuk Araştırma Konferansı’nda pamuk ile ilgili dünya genelinden 400 civarında uzmanı ağırlayacak.

Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi (ICAC) ve Uluslararası Pamuk Araştırmacıları Birliği (International Cotton Researchers’ Association - ICRA)’nin koordinatörlüğünü üstlendiği Dünya Pamuk Araştırma Konferansı’na Ekonomi Bakanlığı evsahipliği yaparken, organizasyonu Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği üstlenecek.

Türkiye, pamuk tüketiminde dünya dördüncüsü

Türkiye’nin yıllık 1.5 milyon ton pamuk tüketimi ile dünya genelinde en fazla pamuk tüketen 4. ülke konumunda olduğuna işaret eden Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, söz konusu konferans bünyesinde pamuk ile ilgili üretim araştırmaları, teknoloji transferi, elyaf kalitesi, pazarlama ve üretim ekonomisi gibi konuların işleneceğini ve dünyadaki yeni gelişmelerden Türk hazırgiyim ve tekstil sektörlerinin anında haberdar olmasının mümkün olacağını kaydetti.

Dünya Pamuk Araştırma Konferansı’nın 4 yılda bir düzenlendiğini, 2020 yılında 7. kez gerçekleştirileceği ve Türkiye’nin ilk kez evsahipliği yapacağını anlatan Eskinazi, “Organizasyonu, Türk tekstil ve hazırgiyim sanayiinin geldiği noktayı dünya genelinden gelen uzmanlara tanıtmak açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Organizasyonun verimli geçmesi için Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi (ICAC) Genel Sekreteri Kai Hughes, ICAC Teknik Bilgiler Bölüm Yöneticisi Keshav Kranthi ve Dünya Pamuk Araştırmacıları Birliği (ICRA) Başkanı Michel Fok’u İzmir’de ağırladık, konferans hazırlıkları ile ilgili toplantı yaptık. Heyet, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü ve Teksmer Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEKSMER)’ni ziyaret etti. İzmir’de başarılı bir konferans gerçekleştirmek için çalışmalarımıza hız verdik. 2007 yılında İzmir’de düzenlediğimiz Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi Toplantısı’ndan edindiğimiz tecrübeyle bu organizasyonu başarıyla yerine getireceğimizden kuşkumuz yok” diye konuştu.

Pamuğun teknik performansını arttıracak Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaşılmalı

Teknolojik gelişmelerin sonucunda tekstil ve hazırgiyim sektörlerinde pamuk tüketiminin artışının sınırlı kaldığına işaret eden Eskinazi, “İnsanların son yıllarda çok fazla tercih ettiği spor kıyafetler polyester tüketimini hızla arttırdı. 1975 yılında dünya genelinde lif tüketiminde polyester yüzde 5 pay alırken, bugün yüzde 67 seviyesine ulaştı. Bu artışı durdurmak için pamuğun doğal, sürdürülebilir ve yenilenebilir özelliklerini vurgulayan tanıtım kampanyaları yapılmalı, pamuğun teknik performansının nasıl artırılacağı üzerine Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilmeli, Ayrıca son zamanlarda plastik ve mikroplastik kirlenmeye karşı oluşan yeni endişelerin pamuğa olan talebi arttırması için Sosyal Sorumluluk Projelerine destek olunmalı. Dünya Pamuk Araştırma Konferansı’nın ana gündem maddelerinden birisi pamuğun teknik performansını arttıracak AR-GE çalışmaları olacak” şeklinde konuştu.

Dünya pamuk üretimi 25 milyon ton

Dünya pamuk üretimi 2017/2018 sezonunda 25 milyon ton olarak gerçekleşti. En önemli üretici ülkeler Hindistan, Çin, ABD, Pakistan ve Brezilya olarak sıralanıyor. Türkiye yaklaşık 1,5 milyon tonluk pamuk tüketimiyle bu alanda dünyada 4. sırada yer alıyor.

Türkiye’nin 2017 yılında tekstil ihracatı 8,1 milyar dolar olurken, katma değer yaratan en önemli sektörlerden biri olan Türk tekstil sektörü, 2017 yılını Avrupa Birliği’nin en büyük ikinci, dünyanın ise sekizinci büyük tedarikçisi olarak tamamladı.

Türk hazırgiyim sektörü ise; 2017 yılında 17 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Hazırgiyim sektörü, Türkiye’nin 2017 yılındaki 157 milyar dolarlık ihracatına en fazla katkı yapan 2. sektör konumunda.