Pamuk Söke’de masaya yatırıldı

Aydın’da 600 bin dekar alanda yapılan pamuk üretiminin 322 bin 243 dekarlık üretimi Söke’de gerçekleştirilirken, pamuk tarlalarındaki zararlıların popülasyonunun artması sonrası bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Söke Ziraat Odası’nda düzenlenen toplantıya katılan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Sökeli üreticilere pamuk tarımının iyileştirilmesi, verimin arttırılması ve sürdürülebilir tarım olarak daha iyi şartlara getirilmesi konusunda her zaman teknik destek vereceklerini belirtti.

Toplantı öncesi Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İzmir Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü teknik personelleri ile pamuk tarlalarını dolaşarak hastalık ve zararlı durumunu incelediler. Üreticilerle bire bir görüşülerek sorunları hakkında bilgi verildi.

Hem tarlalarda hem de toplantı esnasında üreticilere zamanında ve doğru mücadelenin önemi, erken veya geç yapılan mücadelenin olumsuz sonuçları, seçilecek kimyasal ilaçlarda etken maddenin önemi ve tekrarlama sayıları uzmanlarca anlatıldı.