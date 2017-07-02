Pamuk üreticisi işçi sıkıntısından ve yüksek maliyetten dertli

Pamuk çapası yevmiyesinin 70 TL olarak uygulandığı Koçarlı Ovasında çiftçiler hem işçi sıkıntısından hem de işçi ücretlerinin yüksekliğinden dertli.

Koçarlı Bıyıklı’da yıllardır pamuk üretimi yapan Kosovalı Mustafa Çelik, artan gelişen teknolojiye rağmen her geçen yıl tarım işinde çalışacak işçi arandığını söyledi. Kısa süre öncesine kadar binlerce dönüm pamuk tarlasının bizzat insan eli ile çapalandığını belirten Mustafa Çelik, “Eskiden pamuk çapası ve toplama işi için bölgeye binlerce mevsimlik işçi gelirdi. Şimdi çapalama işi de toplama işi de makine ile yapılıyor. Halen işçi sıkıntısı yaşandığı gibi gündelik ücretleri de çok yüksek. Bugün pamuk çapalama gündeliği 70 lira. Hem işçi sıkıntısından hem de ücretlerin yüksek olmasından dolayı ailece pamuklarımızı kendimiz çapalıyoruz” dedi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle tarlada gündüz vakti çalışmak zor olduğu için çalışmalarını sabah erkenden, akşamüzeri de gün aştıktan sonra yaptıklarını belirten Mustafa Çelik, ailece tarlaların bakımını yaptıklarını söyledi.