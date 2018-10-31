Pamuk üreticisi isyanda

Türkiye'nin beyaz altını pamuk, önce iklim değişikliğine ardından da tüccarın ‘Dolar yükseldi' söylemine yenik düştü. Geçen dönem son yılların en mutlu sezonunu yaşayan pamuk üreticileri bu yıl tarlaya girmek istemediklerini söyledi. Geçen kilosu 4,5 TL'ye satılan pamuğun bu yıl 3,3 TL'den işlem görmesi üreticileri perişan etti.

“Dolarda yaşanan kriz bahane edilerek ülke krize sürüklenmek isteniyor”

Aydın ovasında pamuk üretimi yapan çiftçilerden Turan Akar, pamuk üreticisinin çok zor duruma düştüğünü belirterek, “Dolarda yaşanan kiriz bahane edilerek ülke krize sürüklenmek isteniyor. Yetkililer ne olur bu duruma el atsın. Geçen yıl kilosu 4,5 TL'ye satılan pamuk bu yıl nasıl olur da dolardaki yükseliş bahane edilerek 3,3 TL'ye yükseltiler. Sorun bizce dolarda değil kötü zihniyetten kaynaklanıyor. Dolar yükseldi fiyat düştü, dolar düştü fiyat halen yerinde sayıyor. Tüccarların bahanesi de inandırıcı değil” dedi.

Aydın'da geçimini pamuk üretiminden sağlayan binlerce ailenin sezon başında tohumlarla birlikte umut ektiğini ancak tüm çiftçilerin adeta perişan olduğunu belirten Koçarlılı çiftçilerden Turan Akar, “Geçen yıl dekardan 525 kilogram pamuk hasat edildi. Bu yıl mevsimsel sıkıntıların yanı sıra ballık zararlısının da etkisi ile dekarda pamuk verimi 525 kilogramdan 350-400 kilograma kadar düştü. Ciddi bir rekolte düşüşü var. Buna bir de fiyatların düşürülmesi eklenince pamuk üreticisi bu yıl emeğinin karşılığını almaya bırak yaptığı masrafı bile karşılayamaz duruma düştü. Piyasa sıkıntılı, tüccar nem fazla dolar düştü diye geçen yıl kilogramını 4,5, 4,6 TL'ye aldığı pamuğa bu yıl 3,3 TL fiyat biçiyor. Pamuk üreticisinin sıkıntısı çok büyük. Lütfen yetkililer sorunumuza el atsın” diye konuştu.