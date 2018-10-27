Pamuk Yetiştiriciliğinde Akıllı Tarım Uygulaması projesinde imzalar atıldı

Öğr. Üyesi Mahmut Sinecen'in yaptığı “Pamuk Yetiştiriciliğinde Akıllı Tarım Uygulaması” başlıklı proje için S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve ADÜ Rektörlüğü arasında protokol imzalandı.

Protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca ve Prof. Dr. Halil Kırnak, Aydın Tarım İl Müdürü Ahmet Ökdem, S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu adına Ahmet Ertürk, Tarımsal Araştırmalar, Politikalar Genel Müdürlüğü adına Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Koray Şimşek, Müdürlüklerde çalışan AR-GE personelleri ve proje ekibi öğretim elemanları katıldı.

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait pilot uygulama bölgesinde yürütülecek olan, pamuk yetiştiriciliğini etkileyen önemli etkenler üzerine oluşturulan AR-GE Projesi kapsamında S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 100 bin TL'lik bütçe ile proje finansmanını üstlendi.