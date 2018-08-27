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27 Ağustos 2018 09:17

Pamukta işler yolunda

Aydın Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, pamukta rekoltenin geçen yıldan daha iyi olduğunu söyledi.

Pamukta işler yolunda

27 Ağustos 2018 09:17


Aydın’ın en önemli tarım ürünlerinden biri olan ve yaklaşık 600 bin dekar alanda üretimi yapılan pamukta bu yıl işler yolunda gidiyor. Özellikle Aydın-Söke Ovası’nın vazgeçilmez ürünü olan pamuk, bu yıl üreticisini güldürmesi bekleniyor. Rekoltenin iyi olduğunu açıklayan ATB Başkanı Fevzi Çondur, şartların bu durumda seyretmesi durumunda pamuk üreticisin yüzünün güleceğini ifade etti. Çondur, pamuğun kilosunun bu sene 10-11 liradan alındığını açıkladı.


“İyi bir verim dönemi bekliyoruz ”


Pamuk hasat döneminin tüm üretici ve tüccar camiasına hayırlı olmasını dileyen Çondur, “Şu an için pamukta şartlar iyi gidiyor ve buna paralel olarak iyi bir verim dönemi bekliyoruz. Rekoltenin geçen yıldan daha iyi olmasını bekliyoruz. Özellikle dolar kurundaki artışlardan sonra pamuğun maliyetleri çok yükseldi. Özellikle gübre ve akaryakıt fiyatları yüksek. Uluslar arası borsalarda da pamuk fiyatları şu an iyi durumda. Üreticimiz bu yıl pamuktan güzel para kazacağını düşünüyoruz. Aldığımız prim ne kadar iyi olsa da artış olmasını isteriz. Türkiye olarak 1 milyon 700 bin kütlü pamuk tüketimimiz var. Üretimimiz ise daha 1 milyon tona ulaşmadı. Dünyanın en büyük pamuk ithalatçılarından biriyiz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde kendi kendimize yetebilen ve pamuk üreten bir ülke durumuna geliriz” dedi.




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