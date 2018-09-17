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Parasını alamadığı traktörünü kazada hurdaya dönmüş halde buldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde otomobil ile çarpışan traktör ortadan ikiye bölündü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile çarpışan traktör ortadan ikiye bölündü. Traktörü yoldan kaldırmak için gelen çekici şoförü, traktörün kendilerinin bir süre önce sattığı ve parasını alamadıkları traktör olduğunu görünce şok oldu.


Kaza, saat 22.00 sıralarında Nazilli-Bozdoğan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atike Bingül yönetimindeki plakasız traktör ile karşı yönden gelen Veteriner Hekim Ali İhsan Küçükebeoğlu idaresindeki 09 PB 256 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilin göbekten çarptığı traktör ikiye bölünerek kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan her iki sürücü, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası ulaşıma kapanan yoldaki araçların kaldırılması için çekici çağrıldı. Olay yerine gelen çekici şoförü Yasin Köselioğlu, hurdaya dönen traktörü kendilerinin bir süre önce sattığı traktöre benzetti. Aracın şasi numaralarını kontrol eden Köselioğlu, traktörün parasını alamadıkları için haciz ve yakalama kararı çıkarttıkları araç olduğunu anlayınca büyük şok yaşadı. Köselioğlu, kullanılamaz hale gelen traktörü çekiciye yükleyerek götürdü. Bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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