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18 Haziran 2017 10:19

Park halindeki araçlara çarpan otomobili direk durdurdu

Aydın’ın Efeler ilçesinde, park halindeki iki araca çarpan otomobil aydınlatma direğini devirdikten sonra durabildi.

Park halindeki araçlara çarpan otomobili direk durdurdu

18 Haziran 2017 10:19


Kaza, sabaha karşı saat 03.15 sıralarında Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeyken kontrolden çıkan 09 HY 631 plakalı otomobil, cadde üzerinde park halinde bulunan iki araca çarptıktan sonra hızını alamayarak orta refüje çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğini yerinden sökerek deviren otomobil, ön tekerlerinden birisi kopunca birkaç metre daha gittikten sonra durabildi.


Otomobilin devirdiği aydınlatma direğinin bir ağaca takılarak yere düşmemesi olası yeni kazaları önlendi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Devrilen aydınlatma direği yaklaşık 1 saat süren çalışmaların arından takıldığı ağaçtan alınarak yenisiyle değiştirildi. Kazada üç araçta da maddi hasar oluştu.




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