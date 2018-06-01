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01 Haziran 2018 10:05

Park halindeki minibüs yandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde park halindeki minibüs yanarak kullanılmaz hale geldi.

Park halindeki minibüs yandı

01 Haziran 2018 10:05


Edinilen bilgiye göre, Orta Mahalle 215 sokakta boş bir arsa üzerinde park halinde bulunan Hasan Ali Y.’ye ait 09 AER 14 plakalı minibüsten bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda alevler tüm minibüsü kapladı. Minibüsün yandığını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisine yangın mahalline gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Müdahalenin ardından yangın söndürülürken, minibüs kullanılmaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.




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