Pasta ve yemek yapmak için Aydın’da kampa girdiler

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen aşçılık ve pastacılığa ilgi duyan 205 katılımcı, pasta ve yemek yapımının inceliklerini öğreniyorlar, akşamları ise kamp alanında kurulan çadırlarda konaklıyorlar. Türkiye haricinde 6 farklı ülkeden katılımcıların yer aldığı Gastro İncirliova Kampı’nda gün içinde yapılan yarışmalarda derece elde eden kursiyerlere para ödülü de veriliyor.

Adnan Menderes Üniversitesi öğretim görevlisi Emrah Köksal Sezgin gerçekleştirilen organizasyonun bu sene farklı bir boyut kazandığını ifade ederek, “Geçen sene 70 çadırla başladığımız ve pastacılık üzerine yaptığımız Gastro İncirliova organizasyonumuz, bu sene biraz daha boyut atlamış durumda. Katılımcımız artarak 70 çadırdan 92 çadıra çıktık. 4 ayrı çadırda pastacılık ve aşçılık eğitimleri veriyoruz. Bun sene organizasyona ulusal bazda butik pastacılık ve aşçılık yarışmalarını ilave ettik. Aşçılık yarışmamıza Türkiye hariç Kanada, Filistin, Bulgaristan, Yunanistan, İsrail, Romanya olmak üzere altı ülkeden katılım var. 155 yarışmacımız ve yaklaşık 50’nin üzerinde şef adayımız var. Bu sene verdiğimiz madalyalar haricinde para ödüllerimiz de var. Yarışmalarda derece alanlara 1000, 750 ve 500 Euro’luk ödül veriyoruz. Bu ödülü kazanan arkadaşlarımız Varna Üniversitesine gidip özel bursla eğitim görebilecekler. Gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon İncirliova Belediyesi’nin ve bazı sponsorların destekleri ile yürüyor” dedi.

“İncirin pastacılık sektöründe kullanımını arttırmak istiyoruz”

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ise incirin kıymetinin arttırılması için uğraş verdiklerini belirterek, “6 ülkeden konuğumuz var. İnşallah gelecek yıl, gerçek anlamda bu işi uluslar arası boyutta yapmak üzere organizasyonu geliştirmeye çalışacağız. Yapmaya çalıştığımız incirin pastacılık konusunda sektörün kullanılır ürünü haline getirmek. İncirimizin kıymetinin arttırılması konusunda hem tanıtımın, hem katma değerin arttırılması yolunda tüm taraflarla bölge refahının iyileşmesi noktasında bir çaba içerisindeyiz. Aşçılık ve pastacılık kursumuzu da yurt içinden ve yurt dışından farklı illerimizden mutfağı gerçekten yöneten insanların damak tatlarıyla çok ciddi ürünler sunan kullanıcılara takdim etmekle pek çok yere ulaştırmış oluyoruz.

Kampa İzmir’den katılan pasta şeflerinden Pınar Atlı, “Burada üç gün sürecek olan Gastronomi kampındayız. Burada pastacılıkla ve aşçılıkla ilgili eğitimler veriliyor. Bende pastacılıkta boyama teknikleri ile ilgili eğitim veriyorum. Ayrıca yarışmalarımız oluyor, hem üç gün burada kamp yapıyoruz, hem de bir şeyler öğreniyoruz” dedi.

Bulgaristan Varna Üniversitesi Mutfak Sanatları bölümünde öğrenim gören üniversite öğrencisi Ercan Çevik, kampta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Bu kampa şeflerimle birlikte geldik. Burada Bulgaristan’ın yemeklerini insanlara tanıtmak için bulunuyoruz” diye konuştu.

Üç gün sürecek kamp sonunda katılımcılara belge takdim edileceği öğrenildi.