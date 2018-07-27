Pastacılar AYTO pasta seminerinde buluştu

Aydın Ticaret Odası 17. Meslek Komitesinin organize ettiği seminere 200’e yakın AYTO Üyesi katıldı. 3 bölümden oluşan seminerin ilk bölümünde kakao çekirdeğinin çikolataya dönüşümü, ikinci bölümde pastacılıktaki uygulama alanları ve son bölümde ise sunum teknikleri anlatıldı. Usta şefler Soner Kır, Cengiz Biçer ve Ramazan Tercüman’ın sunumunda gerçekleşen seminerde çikolata ile süsleme teknikleri, püf noktalar, pratik bilgiler ve çikolata hakkında doğru bilinen yanlışlar üzerine duruldu.

AYTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Evran, oda olarak üyelerini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, “Yeni hizmet binamız ve konferans salonumuzda siz üyelerimizi ağırlamaktan onur duyuyoruz. Amaç, sonuç olarak hedefi tam olarak tutturan bir çalışma olmasıdır. Üye odaklı çalışma prensibimiz doğrultusunda bugün Odamız ve üyemizin birlikte yapması gereken bir semineri gerçekleştiriyoruz. 17. Meslek Komitemiz, pasta ve çikolata sektöründeki usta isimleri ve üyelerimizi bir araya getirerek bu seminerin gerçekleşmesini sağladı. Mesleğimizi ve kendimizi sürekli yenileme ihtiyacımız var. Her gün üstüne koyarak inovatif çalışmalar yaparak mesleğimizin, işimizin değerlerini geliştirmeliyiz” dedi.

AYTO 17’nci Meslek Komitesi Meclis Üyesi Denizhan Sandıklı ise “17. Meslek Komitesi olarak, kakounun çekirdekten çikolataya çikolatanın da pastaya kadar uzanan en tatlı yolculuğunu izleyeceğiz. AYTO olarak üyelerimizin gelişimine destek vermekteyiz. Amaç, dünya standartlarında yer alınması için yardımcı olmaktır” diye konuştu.

AYTO 17. ve 11. Meslek Komitelerinden üyelerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde çikolata ustalarının pasta süsleme uygulamaları ilgiyle ve dikkatle takip edildi.

Seminer sonunda, ustalar tarafından hazırlanan pastalar katılımcıların beğenisine sunuldu.