Patentli Hoca dolandırıcılara isyan etti

Özellikle aşk acısı yaşayan ve çaresiz duruma düşmüş kişilerin kendisini medyum adı veren kişilerce dolandırıldığını ileri süren Pala, vatandaşları uyararak “Kimse size garanti veremez. Aşk büyüsü, bağlama büyüsü, geri getirme büyüsü gibi şeyler vaat edenler yalan söylerler. Bu kişilere itibar etmeyin” dedi.

Sosyal medya üzerinden dolandırıyorlar

Kendisine medyum ya da hoca adıyla tanıtıp eskiden bizzat karşılaştıkları kişileri dolandıranların şimdi sosyal medya aracılığı ile insanları dolandırmaya başladığını ve vatandaşların bu tür sahtekarlara karşı uyanık olmasını isteyen Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala “İnsanların manevi duygularını çeşitli vaatlerle istismar ediyorlar. Dinimiz İslam’da büyü çok günah. Maalesef bu kişiler insanları geri getirme, bağlama, aşk ve evlilik büyüsü gibi şeylerle kandırıyorlar. Büyü yapana ve yaptırana lanet ediliyor. Her platformda söylediğimiz gibi kimse kimseye garanti veremez. Allah istemediği sürece yaprak kıpırdamaz. Kimse aciz kullarından medet beklemesin ve bu tür dolandırıcılara para kaptırmasın” şeklinde konuştu.

Özellikle Aydın’ın sahil kesimlerinde son günlerde bu tür dolandırıcıların arttığı belirtilirken kendisini medyum olarak tanıtan pek çok kişinin sosyal medya hesaplarını kontrol edip bunalımda olan kişileri ağlarına düşürerek dolandırdığı belirtildi.

“Kimseye para göndermeyin”

Alternatif tedavi ve parapsikoloji alanlarında hizmet verdiğini ve hizmet almak isteyen kişilere önce tıp hekimlerine gönderdikten sonra tedaviye kabul ettiğini ileri süren Mehmet Pala, “Vatandaşlarımız özellikle sosyal medya üzerinden faaliyet gösteren sahtekarlara karşı dikkatli olsunlar. Ne vaat edilirse edilsin kimseye para göndermesinler” dedi.