Pazar etiketleri artık sudan etkilenmeyecek

Semt pazarlarında zorunluluk haline gelen fiyat etiketi uygulaması kapsamında pazarcılara yardımcı olmak amacıyla Uğur Derin Dondurucu tarafından yağmur, çamur ve soğuk ve sıcaktan etkilenmeyen milyonlarca etiket hazırlanıp pazarcılara dağıtıldı.

Pazarcıların etiket sorununu gidermenin yanında tüketiciyi de bilinçlendirmek için çeşitli çalışmalar yürüten Uğur Derin Dondurucu pazar yerlerinde tüketicileri de bilinçlendirmeye başladı. Pazarcılara sürekli kullanabilecekleri hazır etiket dağıtan Uğur Derin Dondurucu görevlileri, vatandaşlara da hangi ürünün ne zaman ve hangi şartlarda dondurucuya alınıp saklanabileceği konularında vatandaşları bilinçlendirdi.

Teknoloji sayesinde gıda maddelerinin ilk günkü tazeliği ile bir yıl boyunca saklanmasını sağladıklarını belirten Uğur Soğutma Pazarlama Direktörlüğü ”Gerek yaşam koşulları gerekse iklim koşullarının değişmesine paralel olarak yiyecekleri saklama koşulları da değişti. Artık insanlarımız kurutma işlemini yapamadığı için ürünleri taze olarak saklamaya başladı. Geleneksel saklama yöntemleri teknolojik saklama yöntemlerine dönüştüğü için vatandaşlarımıza hangi ürünün hangi zamanda ve hangi şartlarda saklanması gerektiğini aydınlatıyoruz. Bir yanda pazarcı esnafının etiket sorununu çözmeye çalışırken diğer yandan da vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz. Bu aynı zamanda insanlarımızın daha ekonomik ve daha sağlıklı beslenmesine de vesile oluyor” diye konuştu.