Edinilen bilgiye göre, Kuyucak ilçesi Gencellidere Mahallesi Denizli - Aydın karayolu üzerinde bulunan bir iş yerinin tuvaletini kullanmak isteyen M.O. isimli bayan, tuvaletin içerisinde yerde rulo peçete içinde saklanmış çakmak şeklinde gizli kamera olduğunu görünce durumu jandarmaya ihbar etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından yapılan çok yönlü titiz araştırma neticesinde, gizli kamera içinde bulunan hafıza kartındaki kayıtlarda iş yerinde çalışan M.Ö.T’nün videolarda görüntüsünün olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan M.Ö.T’nün evinde yapılan aramada ele geçen malzemelere el konuldu.