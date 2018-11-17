Pehlivan; “Yürekli efelerin mekanı Milliyetçi Hareket Partisidir”

AYDIN (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak pehlivan, 15 Kasım'da başlayan Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliği adaylığı müracaatlarının 15 Aralık 2018 tarihinde sona ereceğini belirtti.

Burak Pehlivan, yaptığı açıklamada; “Belediye Başkan aday adayları; Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımıza şahsen başvurarak aday adaylığı formunu dolduracaktır. Belediye Meclisi üyesi aday adaylığı müracaatları Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl ve İlçe Teşkilatlarımız tarafından alınacaktır. Aydın için yüreğini ortaya koyarak; Aydınımızın problemlerinin çözümlerinde katkı yapmak, kıymetli hemşerilerimize yakışır bir Aydın için çalışmak isteyen herkesi partimize davet ediyorum. Milliyetçi Hareket Partimiz mahalli idareler seçimlerinde hemşerilerimize inanmakta ve güvenmektedir. Gelin cennet Aydın'ımızı birlikte yönetelim.

Gelin Aydın için yanlış olanları doğruya çevirelim. Aydınımız için en iyisini Aydınlılar bilir. Hemşerilerim efedir, her konuda ariftir. Efelerin mekanı Milliyetçi Hareket Partisidir” dedi.