Piknikçilerin ateşi faciaya neden oldu

Aydın'da piknikçilerin neden olduğu belirtilen ateş faciaya neden oldu. Tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangında onlarca dönüm zeytinlik ve ormanlık alan yandı. Yangına sebebiyet verdikten sonra ortalıktan kaybolan piknikçilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, itfaiye ve orman ekipleri ile vatandaşlar yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.

Yangın, Aydın-İzmir Karayolu Ortaklar-Çamlık arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğlen saatlerinde Ortaklar-Çamlık arasında karayolu kenarındaki zeytin bahçesinde piknik yapan bir grubun yaktığı ateş, çevredeki kuru otları tutuşturunca yangın çıktı. İddiaya göre; piknikçilerin alevlere müdahale edeceği yerde yangın mahallini terk edip kaçması üzerine kısa sürede yangın büyüdü. Önce zeytin bahçelerine yayılan yangın daha sonra tarım arazilerinin üst kısmında bulunan ormanlık alana sıçradı.

Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra orman ekipleri de müdahale etti. Yangında onlarca dönüm tarım ve ormanlık alan zarar görürken, uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede yapılan incelemede yangının çıkış yerinde alkol şişeleri bulundu. Jandarma tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangına neden olduğu belirtilen kişilerin de arandığı belirtildi.