Pınarbaşı İtfaiye Müfrezesi hizmet vermeye başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Nazilli’de doğal afet, yangın ve acil durumlara daha hızlı ve etkili müdahale etmek için Pınarbaşı Mahallesi İtfaiye Müfrezesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Demir yolları üzerinde kalan mahalleler ve Büyükşehir yasasından sonra mahalleye dönüşen bazı dağ köylerinde olası yangın, kaza ve doğal afetlerde ön müdahalede bulunacak olan Pınarbaşı İtfaiye Müfrezesi’nin 7 gün 24 saat esasına göre çalışacağı öğrenildi.

Vatandaşın can ve mal güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu söyleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Serdar Adanır, “Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz beyin verdiği dilekçe sonrası kendilerini ziyaret ederek ön görüşme yaptık. Muhtarımız bize burada daha önceden itfaiyenin konuşlandığına dair bilgi verdi. İtfaiye daire başkanlığı olarak muhtarımıza teşekkür ederiz. Nazilli’de şehir içi trafiği de düşünerek demir yolları üzerindeki tüm yangınlara hızlı bir şekilde müdahale etmek için başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla Pınarbaşı Mahallesi’ne müfrezemizi kurduk. Pınarbaşı ekip grup itfaiye amirliği olarak 24 saat esasına göre iki itfaiye eri ve bir şoför olmak üzere öncü aracıyla birlikte yangınlara hızla müdahale etmek için olay yerine intikal edeceğiz. İtfaiye teşkilatı vatandaşımızın mağduriyetini minimize, memnuniyetini ise maksimize etmek için burada görev almıştır. Nazilli’ye çok gerekli bir yerdi. Doğru karar alınmıştır, hayırlı olsun” dedi.

1999 yılından bu yana Pınarbaşı Mahallesi’nde muhtarlık yapan Mehmet Yılmaz, bu zamana kadar birçok hizmet verdiği mahallede en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi. Yılmaz, “Mahallemizde ve çevre mahallelerde çıkabilecek yangınlarda ilk müdahaleyi etmesi için buraya müfreze kurulmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan rica ettik. Başkanımız sağ olsun hemen İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Serdar Adanır ile görüşmemizi sağladı. Yaptığımız görüşme sonucu daire başkanımız ihtiyacımızı kabul ederek buraya müfreze kurulması için çalışmalara başladı ve Pınarbaşı İtfaiye Müfrezesi’ni vatandaşın hizmetine sundu. Başta Özlem Çerçioğlu olmak üzere hayalimi gerçeğe dönüştüren tüm yetkililere teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Öte yandan Yeşil Mahalle ve İsabeyli Mahallesi’nde de müfrezelerin kurulması yönünde çalışmalar olduğu bildirildi.