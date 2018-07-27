Plajlardaki güvenlik ’bisikletli polislere’ emanet

Didim’in en gözde turizm merkezi olan Altınkum Yalı Caddesinde emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla 3 yıl önce başlatılan “bisikletli polis” uygulaması bu yılda devam ettiriliyor. Sabah saat 10.00 ila akşam saat 22.00 saatleri arasında görev yapan bisikletli polisler sürekli cadde üzerindeki devriye atarak olası suç ve suç unsurlarını önlüyor. İki kişilik bisikletli polis timi, yaklaşık 6 kilometrelik cadde üzerinde devriye atarken, gece ise görevini motorize ekip olan yunuslara devrediyor.

Altınkum’daki esnaflar ile tatilciler bisikletli polislerin görev yapmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirip, kendilerini daha güvenli hissettiklerini dile getirdiler.