Aydın’da yılbaşı gecesi meydana gelen trafik kazasında bir kişinin ölümüne sebep olan tır sürücüsü kazadan saatler sonra polise gidip teslim oldu. Önce köpeğe çarptığını zannettiği için yoluna devam ettiğini ifade eden tır sürücüsü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bilindiği gibi; yeni yılın ilk dakikalarında Denizli Aydın Girişi Aymendo Tesisleri Karşısı’nda yolda bir şahsın cesedi bulunmuştu. Önce bir tırın çarptığı ardından da diğer araçların üzerinden geçmesi sonucu parçalandığı zannedilen yaya erkek şahsın kimliği belirlenemezken polis ekipleri olay yerinde mobese kameraları üzerinde çalışma yaptı. İlk olarak Kocagür Köyü’ndeki bir servis minibüsünden şüphelenen polis ekipleri orta mahallede buldukları şüpheli minibüste yaptıkları incelemede kazaya karışan aracın bu araç olmadığını belirledi. Bunun üzerine güvenlik kameraları kayıtlarını yeninden inceleyen polisler yaya şahsın ölümüne sebep olan aracın 15 SH 700 plakalı aracın beyaz renkli tır olduğunu belirledi.

“Kendisi teslim oldu”

Şehir merkezinde ve ana yollarda aranan tır bulunamazken sabaha karşı İ.A. isimli sürücü yönetimindeki tır ile birlikte Aydın-İzmir Otoyolu girişinde bulunan Bölge Trafik Merkezi’ne giderek teslim oldu. İlk etapta köpeğe çarptığını zannettiğini insana çarptığını sonradan fark ettiğini ifade eden tır sürücüsü İ.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.