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10 Ocak 2017 08:23

Polis Bu Defa Karakola Değil, Camiye Götürdü

Polis Bu Defa Karakola Değil, Camiye Götürdü

10 Ocak 2017 08:23

Aydın’da polisin hizmetleri vatandaşın takdirini toplamaya başladı. İhbar kültürünün en yaygın olduğu şehirlerden biri olan Aydın’da mobese kameralarının da yardımı ile polis zora düşen herkese yetişiyor. Efeler ilçesinde namaza giderken zorlanan yaşlı bir şahsı gören polis, 81 yaşındaki Hüseyin Aksal’ı camiye kadar ekip otosu ile taşıdı. Polisler yaşlı şahsı araçtan alıp namaz kılacağı yere kadar taşıdıktan sonra devriye görevine devam etti.
Aşırı soğuklar, yağışlı gün ve gecelerde denetimleri daha da sıklaştıran polis ekipleri ihbara ve yardım çağrısına bile gerek duymadan zor duruma düşen herkesin yardımına koşuyor. Özellikle son bir haftadır aşırı soğuk ve yağışlardan dolayı 24 saat esasına göre şehrin her noktasına kameralar vasıtası ile denetleyen Aydın polisi zor durumda gördüğü çocuk, yaşlı, kadın ve engellilere adeta Hızır gibi yetişiyor.
Aydın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi’nde önceki gece erkenden kalkıp sabah namazına camiye gitmek için evden çıkan yaşlı bir şahıs havanın soğuk ve yağışlı olması nedeniyle camiye ekip otosu ile taşındı. Elindeki asa ile zor yürüyen vatandaşı gece sokakta gören polis, yürümekte zorlanan yaşlı şahsın gecenin bu saatinde sokakta ne yaptığını sordu. Camiye gitmek için evden çıktığı anlaşılan ve yürümekte güçlük çeken yaşlı şahsı polis ekipleri camiye kadar taşıdı. Caminin iç kapısına kadar polisler tarafından taşınan 81 yaşındaki Hüseyin Aksal bol bop polislere dua etti.



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