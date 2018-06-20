Polise hakaret edince gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre olay, Efeler ilçesi Ramazan Paşa Mahallesi Hükümet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otomobili yasak olan yere park eden Ö.A., kendisini bunun için uyaran trafik polisine hakaret etti. Trafik polisinin takviye ekip istedi. Bu sırada Ö.A. şahıs otomobiline binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Otomobili takip eden trafik polisi, takviye ekiplere şüphelinin otoparkta olduğunu bildirdi. Otoparka gelen polisler, Ö.A’yı gözaltına almak istedi. Polislere karşı direnen ve mukavemette bulunarak zor anlar yaşatan Ö.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Ö.A’nın gözaltına alınması üzerine yakınları da polis ekiplerine zorluk çıkarınca, Ö.A’nın eşi S.A. ile kayınbiraderi A.A. da gözaltına alınarak Efeler Polis Merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.