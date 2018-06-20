Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 11:49

Polise hakaret edince gözaltına alındı

Aydın’da hatalı park ettiği gerekçesi ile kendisini uyaran trafik polisine hakaret ederek zorluk çıkarttığı iddia edilen bir şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polise hakaret edince gözaltına alındı

20 Haziran 2018 11:49


Edinilen bilgiye göre olay, Efeler ilçesi Ramazan Paşa Mahallesi Hükümet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otomobili yasak olan yere park eden Ö.A., kendisini bunun için uyaran trafik polisine hakaret etti. Trafik polisinin takviye ekip istedi. Bu sırada Ö.A. şahıs otomobiline binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Otomobili takip eden trafik polisi, takviye ekiplere şüphelinin otoparkta olduğunu bildirdi. Otoparka gelen polisler, Ö.A’yı gözaltına almak istedi. Polislere karşı direnen ve mukavemette bulunarak zor anlar yaşatan Ö.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Ö.A’nın gözaltına alınması üzerine yakınları da polis ekiplerine zorluk çıkarınca, Ö.A’nın eşi S.A. ile kayınbiraderi A.A. da gözaltına alınarak Efeler Polis Merkezine götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç