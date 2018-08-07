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07 Ağustos 2018 11:58

Polisin iki saatlik nöbeti, ağaç kesilince sona erdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir ağaçtan yola sarkan ve kopmak üzere olan dal parçasını kesmek için ekipler zamanında gelmeyince, polis ağaç başında iki saat nöbet tuttu.

Polisin iki saatlik nöbeti, ağaç kesilince sona erdi

07 Ağustos 2018 11:58


Aydın’ın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde bulunan asırlık çam ağacının iki dalı kırılarak yola sarkık halde ağaçta asılı kaldı. Yoldan geçen vatandaşlara ve araçlara tehlike oluşturan durumu gören milli eğitim çalışanları ekiplere haber verdi. Olay yerine ilk gelen polisler önlem alarak ağacın altında park halinde olan araçları çektirdi. Polis ekipleri yolu kullanan vatandaşları uyararak, ağacın altından geçmelerini engelledi.


Polis ekipleri bu arada itfaiye ile irtibat kurdu. İtfaiye ekipleri belediyenin park ve bahçeler müdürlüğüne haber verilmesi gerektiğini belirtmesi sonrası polis ekipleri belediyeyi aradı. Ağaç dalının kesilerek tehlikenin giderilmesini bekleyen polis ekipleri bu sefer çevre şehircilik il müdürlüğünden yardım istedi. Buradan yanıt alamayan ekipler tekrar belediye ile irtibat kurdu. Uzun uğraşların ve telefon görüşmelerinin ardından başak bir yerde çalışmada olan belediye ekipleri olay yerine intikal etti. Belediye ekipleri kırılan dalı ağaç testeresi ile kesmek istedi ama bu sefer de testere yetersiz kaldı. Daha sonra uzun testere ile kırılan ağaç dallarının kesilmesiyle yoldaki tehlike sona ererken, polis ekiplerinin de nöbeti sona erdi.




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