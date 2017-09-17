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17 Eylül 2017 11:30

Polisler sürücüyü alkol, sürücü polisleri sabır testinden geçirdi

Aydın’da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında alkolü sürücü polisleri zor anlar yaşattı.

Polisler sürücüyü alkol, sürücü polisleri sabır testinden geçirdi

17 Eylül 2017 11:30

Polisler tarafından alkol testinden geçirilen sürücü, polisleri adeta sabır testinden geçirirken sürücü mahalleyi uykusuz bıraktı.


Olay, Aydın Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkol aldıktan sonra direksiyona geçen N.B. isimli şahıs yönetimindeki 09 AS 264 plakalı otomobili ile Atatürk Bulvarı üzerinde park halindeki araçlara çarptı. Büyük bir gürültü ile uyanan çevre sakinleri direksiyonda baygın vaziyette buldukları şahsın önce yaralandığını zannedip ambulans ve polis çağırdı. Olay yerine gelen ekipleri sürücünün yaralanmadığını alkollü olduğunu tespit etti.


Araçtan indikten sonra tutum ve davranışları ile çevredekilere ve polislere zor anlar yaşatan alkollü sürücünün 84 promil alkollü olduğu belirlenirken bir anda ortadan kaybolan sürücüyü polisler koşarak yakaladı. Komedi filmlerini aratmayacak diyalogların yaşandığı olayda, evrakları imzalattırmak isteyen polis memuruna sinirlenen sürücü “Sen bana küfür mü ediyorsun. Ara sıra bir şeyler söylüyorsun” diye çıkıştı. Çarptığı bir aracın sürücüne de “Ben senin aracına mı çarptım. Çok iyi oldu bana adını bile söylemiyorsun” diye konuşan alkollü sürücü çevredeki vatandaşlara da zor anlar yaşattı.


Film sahnelerini aratmayan görüntülerin yaşandığı gecede alkollü sürücüye cezai işlem uygulanırken, başkasının üzerine kayıtlı olduğu belirlenen araç da yediemine teslim edildi.




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